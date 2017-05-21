В субботу больше всего стреляли в районе Авдеевки - Минобороны

За прошедшие сутки в зоне АТО больше всего обстрелов произошло в районе Авдеевки.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"Самая сложная ситуация в районе Авдеевки. Там состоялось 9 вражеских вооруженных провокаций, что является рекордным количеством по всему району проведения АТО за прошедшие сутки", - сказал он.

Всего же, по словам Мотузяника, на Донецком направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела, 16 из них с использованием минометов и артиллерии.

На Луганском направлении состоялось 14 обстрелов, 9 из которых из тяжелого оружия.

На Мариупольском направлении зафиксировано 12 случаев нарушения режима прекращения огня, при этом каждый второй обстрел был с использованием минометов.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ не было, 7 военнослужащих украинской армии получили ранения и травмы", - подтвердил он.

Украинская правда