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ГПУ просить заочно судити Азарова та Ставицького

Понеділок, 22 травня 2017, 10:14

Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова й екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив в понеділок в Києві, передають "Українські новини".

"Щодо Азарова ми завершили розслідування і передали до суду клопотання про заочну форму засудження. Те ж саме стосується Ставицького. Ми завершили розслідування і передали до суду клопотання про заочну форму засудження", - сказав він.

За його словами, також найближчим часом будуть направлені до суду клопотання про заочне розслідування проти колишнього виконуючого обов'язки прем'єра Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка й олігарха Сергія Курченка.

Щодо колишнього депутата-регіонала Верховної Ради Юрія Іванющенка, то Луценко зазначив, що розслідування кримінальних проваджень стосовно нього суттєво ускладнено.

Зокрема, генпрокурор повідомив, що ключовий свідок, який дав свідчення проти Іванющенка у справі про рейдерське захоплення ринку "7-й кілометр" в Одеській області, на суді відмовився від свідчень.

У той же час Луценко наголошує, що кошти колишнього екс-депутата перебувають під арештом і розслідування триває.

Як повідомлялося, раніше Апеляційний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.

"Українська правда" у Threads

Теми: АзаровГенпрокуратурасуд
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