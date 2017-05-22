ГПУ просит заочно судить Азарова и Ставицкого

Генеральная прокуратура направила в суд ходатайства о разрешении на заочную форму расследования против экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в понедельник в Киеве, передают "Українські новини".

"Касательно Азарова мы завершили расследование и передали в суд ходатайство о заочной форме осуждения. То же самое касается Ставицкого. Мы завершили расследование, передали в суд ходатайство о заочной форме осуждения", - сказал он.

По словам Луценко, также в ближайшее время будут направлены в суд ходатайства о заочном расследовании против бывшего исполняющего обязанности премьера Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и олигарха Сергея Курченко.

Относительно бывшего нардепа-регионала Юрия Иванющенко, то генпрокурор отметил, что расследование уголовных производств в его отношении существенно осложнено.

В частности, Луценко сообщил, что ключевой свидетель, давший показания против Иванющенко по делу о рейдерском захвате рынка "7-й километр" в Одесской области, на суде отказался от показаний.

В то же время Луценко подчеркивает, что средства бывшего экс-депутата находятся под арестом и расследование продолжается.

Как сообщалось, ранее Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против бывшего министра финансов Юрия Колобова.