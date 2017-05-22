Петренко показав першу ознаку успішності інтернет-санкцій

Скарга Росії у Світову організацію торгівлі на українські санкції – яскрава ознака ефективності блокування російських інтернет-сервісів в Україні.

Про це заявив журналістам у понеділок міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція дуже чітка: ми маємо право робити такі обмеження, і ці обмеження стосуються національної безпеки. Якщо Росія істерить про те, що їхні економічні права порушені тим, що ми ввели чергові санкції і заблокували частину..., яка контролюється ФСБ ("ВКонтакте", "Одноклассники" – ред.), то, напевно, ці санкції ефективні, якщо Росія так збудилася через цей крок української влади", - сказав він.

Міністр додав, що скарги Росії у СОТ отримають належну юридичну оцінку з боку України, так само як і від членів міжнародної організації.

Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня, яким передбачено блокування російських поштових сервісів Mail.ru, Yandex.ru і Yandex.ua, російських соціальних мереж "Одноклассники" та "Вконтакте", пошуковика Yandex і супутніх сервісів.

У відповідь на це Росія направила в орган із вирішення спорів Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями відносно РФ, що були запроваджені Україною.