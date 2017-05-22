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Джемілєв: Є опір створенню батальйону на межі з Кримом

Понеділок, 22 травня 2017, 13:48

Кримські татари стикаються зі спротивом ідеї створення спеціалізованого батальйону, який дислокувався б на адміністративному кордоні з Кримом.

Про це сказав уповноважений президента України зі справ кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Ліга.net, говорячи про наслідки продуктової "блокади" Криму з боку материкової частини України.  

"Що стосується українських продуктів, то їх там (у Криму) дуже багато. Вони справді завозять туди українську ковбасу, але вже не через Чонгар, а в обхід, через Керченську протоку. Обходиться це, звісно, значно дорожче, але окупається", – сказав він.

"Після того, як у вересні 2015 року почалася торговельна блокада Криму, до блокадників – люта ненависть. У першу чергу тих, хто робив на цьому бізнес", – зазначив Джемілєв.

"Ми зараз дуже великий опір відчуваємо створенню спеціалізованого батальйону, який буде дислокуватися на кордоні з Кримом", – сказав також він.

На запитання, з чийого боку йде опір, Джемілєв відповів: "Важко сказати. Я і з Полтораком говорив, і з президентом, усі говорять "за" – а потім ми чуємо в коридорах РНБО, що це небажано".

"Розмови різні (щодо причин – ред.). От, кажуть, вони будуть підпорядковуватися не нам, а Меджлісу, а після звільнення захоплять усю владу. Це як шкіра невбитого ведмедя", – додав він.

При цьому Джемілєв не ставив би знак рівності між блокадою анексованого Криму й територій Донбасу, підконтрольних терористам.

"Там є свої нюанси. Як говорив президент, у Донецьку й Луганську підприємства платять податки державі, і в результаті блокади призупинилося виробництво бронетранспортерів і танків, тому що ми не змогли отримувати сталь", – сказав він.

"Коли мене запитують про доцільність цієї блокади, я кажу, що треба зважити всі "за" й "проти". Якщо це лише блокада заради блокади й завдає шкоди обороноздатності нашої країни чи величезний удар по нашому бюджету, то треба подумати. Але в цілому, коли йде війна, перед тобою ворог і він там торгує, – отже, це на користь і окупанту теж" – додав Джемілєв.

Олена Рощенко, УП

Теми: КримДжемілєванексіяРНБО
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