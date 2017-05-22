Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джемилев: Есть сопротивление созданию батальона на "границе" с Крымом

Понедельник, 22 мая 2017, 13:48

Крымские татары сталкиваются с сопротивлением идее создания специализированного батальона, который дислоцировался бы на административной границе с Крымом.

Об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Лига.net, говоря о последствиях продуктовой "блокады" Крыма со стороны материковой части Украины.  

"Что касается украинских продуктов, то их там (в Крыму) очень много. Они действительно завозят туда украинскую колбасу, но уже не через Чонгар, а обходным путем, через Керченский пролив. Обходится это, конечно, значительно дороже, но окупается", – сказал он.

"После того, как в сентябре 2015 года началась торговая блокада Крыма, к блокадникам – лютая ненависть. В первую очередь тех, кто делал на этом бизнес", – отметил Джемилев.

"Мы сейчас очень большое сопротивление чувствуем созданию специализированного батальона, который будет дислоцироваться на границе с Крымом", – сказал также он.

На вопрос, с чьей стороны идет сопротивление, Джемилев ответил: "Трудно сказать. Я и с Полтораком говорил, и с президентом, все говорят "за" – а потом мы слышим в коридорах РНБО, что это нежелательно".

"Разговоры разные (на счет причин – ред.). Вот, говорят, они будут подчиняться не нам, а Меджлису , а после освобождения захватят всю власть. Это как шкура неубитого медведя", – добавил он.

При этом Джемилев не ставил бы знак равенства между блокадой аннексированного Крыма и территорий Донбасса, подконтрольных террористам.

"Там есть свои нюансы. Как говорил президент, в Донецке и Луганске предприятия платят налоги государству, и в результате блокады приостановилось производство бронетранспортеров и танков, потому что мы не смогли получать сталь", – сказал он.

"Когда меня спрашивают о целесообразности этой блокады, я говорю, что надо взвесить все "за" и "против". Если это только блокада ради блокады и наносит ущерб обороноспособности нашей страны или огромный удар по нашему бюджету, то надо подумать. Но в целом, когда идет война, перед тобой враг и он там торгует, – значит, это на пользу и оккупанту тоже" – добавил Джемилев.

Алена Рощенко, УП

Темы: КрымДжемилеваннексияСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Крым
В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку
Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ
В Крыму запретили поднимать флаг крымских татар в школах – Крым SOS
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: