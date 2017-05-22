Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для ЄС готують список осіб, що фабрикували справи проти українців в Криму

Понеділок, 22 травня 2017, 14:40

Правозахисники готують для передачі Європейському Союзу перелік осіб, причетних до фабрикації справ проти українців в окупованому Росією Криму.

Про це повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на прес-конференції в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зі свого боку готували інформацію щодо людей, які особисто несуть відповідальність за такі політичні справи, як справа "диверсантів" й інші. Це і перелік суддів, про який, можливо, вже знають журналісти, і такий перелік продовжує формуватися. Він частково вже переданий в Європейський Союз. І далі буде подаватися інформація про людей, які відповідальні за такі кримінальні справи, коли людей позбавляють свободи", - сказала вона.

За словами керівника КПГ, на даний момент усі 9 затриманих по так званій справі "українських диверсантів" перебувають у СІЗО Сімферополя.

Правозахисниця додала, що у деяких затриманих досі адвокатами є надані владою РФ юристи, і у правозахисників є сумніви в тому, чи адекватно вони представляють інтереси своїх клієнтів. Судові ж засідання стосуються тільки питання продовження термінів тимчасового утримання.

Як відомо, у понеділок вранці в незаконно анексованому Криму відбувся черговий обшук у мешканця селища Леніно Надіра Мамбетшаєва.

Днями національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що повернути Крим з-під російської анексії військовим шляхом дуже небезпечно, адже Кремль перетворив півострів на військову базу, там 6 ядерних боєголовок.

Теми: Кримправа людиниРосіяЄСЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
У Криму трьох дівчат змусили співати про Путіна через танці під Сердючку
Севастополь вночі намагалися атакувати 11 безпілотників – Міноборони РФ
У Криму заборонили піднімати прапор кримських татар у школах – Крим SOS
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: