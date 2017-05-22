Для ЕС готовят список лиц, фабриковавших дела против украинцев в Крыму

Правозащитники готовят для передачи Европейскому Союзу перечень лиц, причастных к фабрикации дел против украинцев в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на пресс-конференции в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы со своей стороны готовили информацию относительно людей, которые лично несут ответственность за такие политические дела, как дело "диверсантов" и другие. Это и перечень судей, о котором, возможно, уже знают журналисты, и такой перечень продолжает формироваться. Он частично уже подан в Европейский Союз. И далее будет подаваться информация о людях, которые ответственны за такие уголовные дела, когда людей лишают свободы", - сказала она.

По словам руководителя КПГ, на данный момент все 9 задержанных по так называемому делу "украинских диверсантов" находятся в СИЗО Симферополя.

Правозащитница добавила, что у некоторых задержанных до сих пор адвокатами являются предоставленные властями РФ юристы, и у правозащитников имеются сомнения в том, адекватно ли они представляют интересы своих клиентов. Судебные же заседания касаются только вопроса продления сроков временного содержания.

Как известно, в понедельник утром в незаконно аннексированном Крыму состоялся очередной обыск у жителя поселка Ленино Надира Мамбетшаева.

На днях национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что вернуть Крым из-под российской аннексии военным путем очень опасно, ведь Кремль превратил полуостров в военную базу, там 6 ядерных боеголовок.