Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль одержав листа від сина Сущенка

Понеділок, 22 травня 2017, 18:18

Кремль одержав листа від сина українського журналіста, незаконно заарештованого в Росії, Романа Сущенко.

Це підтвердив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "ТАСС".

"Дійсно, було передано (в Кремль – ред.) лист, написаний дитиною, він дійсно був. Але це абсолютно не змінює суті того, що ставиться в провину пану Сущенку – це (звинувачення – ред.) пов'язане з його діяльністю, спрямованої проти нашої держави", - сказав представник Кремля.

Пізніше виданню "Укрінформ" адвокат Сущенка Марк Фейгін заявив, що така відповідь є "формальною".

"Відповідь Пєскова з цього приводу швидше формальна, ніж по суті. Він сказав так, щоб не реагувати на факт отримання листа від сина Сущенка безпосередньо, не давати пресі можливості для тлумачення. Тобто, Кремль поки що уникнув відповіді. Але те, що підтверджено отримання листа - вже добре", - вважає Фейгін.

Він додав, що захист Сущенка не припинить порушувати це питання в публічній площині і впливати з цього приводу на керівництво Росії.

Раніше повідомлялося, що син Романа Сущенка Максим написав листа президенту Росії, в якому попросив його посприяти поверненню батька додому.

Сущенко, який працював у Парижі, звернеться по допомогу у звільненні з російської в'язниці до нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: СущенкоЗМІПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: