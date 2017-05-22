Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль получил письмо от сына Сущенко

Понедельник, 22 мая 2017, 18:18

Кремль получил письмо от сына украинского журналиста, незаконно арестованного в России, Романа Сущенко.

Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".

"Действительно, было передано (в Кремль - ред.) письмо, написанное ребенком, оно действительно было. Но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко - это (обвинение) связано с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал представитель Кремля.

Позже изданию "Укринформ" адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что такой ответ является "формальным".

"Ответ Пескова по этому поводу скорее формальный, чем по существу. Он сказал так, чтобы не реагировать на факт получения письма от сына Сущенко непосредственно, не давать прессе возможности для толкования. То есть, Кремль пока ушел от ответа. Но то, что подтверждено получение письма - уже хорошо", - считает Фейгин.

Он добавил, что защита Сущенко не прекратит поднимать этот вопрос в публичной плоскости и влиять на этот счет на руководство России.

Ранее сообщалось, что сын Романа Сущенко Максим написал письмо президенту России, в котором попросил его посодействовать возвращению отца домой.

Сущенко, который работал в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэля Макрона.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: СущенкоСМИПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: