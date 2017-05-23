"Опоблок" заплатив Манафорту $1 млн

Американський політолог Пол Манафорт у 2014 році співпрацював із "Опозиційним блоком".

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Контакти Манафорта з проросійськими політиками в Україні не обмежуються співпрацею з колишнім президентом Віктором Януковичем і "Партією Регіонів".

"Вже після того, як Янукович втік в Росію і анексії Росією Криму в 2014 році, Манафорт 17 разів повертався в Україну, отримавши щонайменше $1 млн за допомогу у переобранні проросійських політиків", - пише видання.

Через місяць після анексії Криму, Манафорт повернувся до України консультувати проросійську партію "Опозиційний блок" у парламентській виборчій кампанії 2014 року. Як повідомив виданню один з лідерів партії Нестор Шуфрич, Манафорт наполягав, що партія має одночасно виступати проти вступу України до НАТО і бути "голосом" проросійського населення на сході України.

За словами іншого представника партії, ім’я якого видання не наводить, Манафорт особисто затверджував партійний список кандидатів "Опоблоку" у депутати Верховної Ради.

Шуфрич повідомив, що партія заплатила Манафорту $1 млн і, що він особисто відсвяткував з ним цю подію за пляшкою коньяка в київському офісі політтехнолога.

Як повідомлялося, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан.

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