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"Опоблок" заплатил Манафорту $ 1 млн

Вторник, 23 мая 2017, 02:01

Американский политолог Пол Манафорт в 2014 году сотрудничал с "Оппозиционным блоком".

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Контакты Манафорта с пророссийскими политиками в Украине не ограничиваются сотрудничеством с бывшим президентом Виктором Януковичем и "Партией регионов".

"Уже после того, как Янукович сбежал в Россию и аннексии Россией Крыма в 2014 году, Манафорт 17 раз возвращался в Украину, получив не менее $ 1 млн за помощь в переизбрании пророссийских политиков", - пишет издание.

Через месяц после аннексии Крыма, Манафорт вернулся в Украину консультировать пророссийскую партию "Оппозиционный блок" в парламентской избирательной кампании 2014 года. Как сообщил изданию один из лидеров партии Нестор Шуфрич, Манафорт настаивал, что партия должна одновременно выступать против вступления Украины в НАТО и быть "голосом" пророссийского населения на востоке Украины.

По словам другого представителя партии, имя которого издание не приводит, Манафорт лично утверждал партийный список кандидатов "Оппоблока" в депутаты Верховной Рады.

Шуфрич сообщил, что партия заплатила Манафорту $ 1 млн и, что он лично отпраздновал с ним это событие за бутылкой коньяка в киевском офисе политтехнолога.

Как сообщалось, власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.

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Темы: Пол МанафортОппозиционный блок
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