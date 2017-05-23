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Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників

Вівторок, 23 травня 2017, 10:39
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську Україна представить конкретні пропозиції щодо звільнення заручників.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко журналістам в кулуарах парламенту у вівторок вранці, передає "Інтерфакс-Україна".

"На 24 травня українська сторона на мінську групу виходить з конкретними пропозиціями щодо того, як ми бачимо звільнення заручників", – заявила Геращенко.

"У нас є повний аналіз ситуації, аналіз пропозицій щодо того, де Україна може піти на компроміс і застосувати процедуру помилування для осіб, які вчинили злочини проти держави Україна, але у них немає крові на руках – щоб ми вийшли на процедуру звільнення заручників", – сказала віце-спікер.

За словами Геращенко, проведено "колосальну роботу щодо верифікації списків осіб, які не бажають бути переміщеними на території ОРДЛО, які здійснили злочини проти держави Україна".

"Мова про декілька сотень осіб – це величезний обсяг роботи, це серйозний аналіз", – сказала вона.

Теми: заручникиполоненіДонбасГеращенко ІринаМінські угоди
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