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Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников

Вторник, 23 мая 2017, 10:39
Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина представит конкретные предложения по освобождению заложников.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко журналистам в кулуарах парламента во вторник утром, передает "Интерфакс-Украина".

"На 24 мая украинская сторона на минскую группу выходит с конкретными предложениями относительно того, как мы видим освобождение заложников", – заявила Геращенко.

"У нас есть полный анализ ситуации, анализ предложений относительно того, где Украина может пойти на компромисс и применить процедуру помилования для лиц, совершивших преступления против государства Украина, но у них нет крови на руках – чтобы мы вышли на процедуру освобождения заложников", - сказала вице-спикер.

По словам Геращенко, проведена "колоссальная работа по верификации списков лиц, которые не желают быть перемещенными на территории ОРДЛО, которые осуществили преступления против государства Украина".

"Речь о нескольких сотнях лиц – это огромный объем работы, это серьезный анализ", – сказала она.

Темы: заложникипленныеДонбассГеращенко ИринаМинские соглашения
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