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Геращенко пропонує закрити доступ до інформресурсів ОРДЛО

Вівторок, 23 травня 2017, 11:45

Рада національної безпеки і оборони має розглянути також питання введення заборони на доступ користувачів Інтернету до інформаційних ресурсів незаконних самопроголошених формувань "Л/ДНР".

Таку думку висловила віце-спікер парламенту, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни", передають "Українські новини".

"У контексті боротьби за уми дуже важлива інформаційна політика... У мене є велике питання: чому сепаратистські сайти вільно працюють в Україні? У нас журналісти на них посилаються...", – висловилася Геращенко.

"Звичайно, є питання до РНБО, чому це питання не розглядали під час очевидно правильної дискусії про російських сайтах ... Очевидно, ми будемо направляти відповідні запити від народних депутатів до РНБО, профільному міністерству", – сказала вона.

Перший віце-спікер Ради також зазначила, що крім інформаційної політики для реінтеграції окупованих територій надзвичайно важливі питання безпеки та гуманітарної політики.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.    

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїЗМІінтернет
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