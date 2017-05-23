Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко предлагает закрыть доступ к информресурсам ОРДЛО

Вторник, 23 мая 2017, 11:45

Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть также вопрос введения запрета на доступ пользователей Интернета к информационным ресурсам незаконных самопровозглашенных формирований "Л/ДНР".

Такое мнение высказала вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в ходе конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", передают "Українські новини".

"В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика... У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются...", – высказалась Геращенко.

"Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах... Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству", - сказала она.

Первый вице-спикер Рады также отметила, что кроме информационной политики для реинтеграции оккупированных территорий чрезвычайно важны вопросы безопасности и гуманитарной политики.

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Темы: санкцииСМИинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
санкции
Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: