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Лозовой подав позов на Луценка

Понеділок, 22 травня 2017, 15:33

Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Лозовой подав позов проти генерального прокурора Юрія Луценка через заяви про несплату податків.

Печерський райсуд Києва 22 травня отримав відповідний позов, свідчить документ, оприлюднений парламентарем у Facebook

"Подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка за поширення неправдивої інформації проти мене, яка завдає шкоди моїй діловій репутації", – пояснює Лозовой.

"Намагаючись дискредитувати "Радикальну партію Олега Ляшка" і залякати нас, генпрокурор без вищої юридичної освіти зробив заяву, в якій звинувачує мене у вчиненні злочинів, розслідування яких навіть не є компетенцією ГПУ", – стверджує він.

Депутат додав, що анонсованого Луценком подання на притягнення Лозового до кримінальної відповідальності у Верховній Раді ще немає, "хоча пройшло вже три доби".

Як сказано у позові, Лозовой просить суд визнати неправдивою інформацію Луценка про ухиляння від сплати податків та незаконне збагачення Лозового та змусити його спростувати її, бо ця заява принижує честь, гідність і репутацію нардепа.

Він також просить, аби Луценко сплатив Лозовому 1 гривню для відшкодування моральної шкоди, а суду – покрив витрати на розгляд позову.

 
 
 

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує лише справи Дейдея та Лозового.

Лозовой назвав це тоді "політичною розправою".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоРадикальна партіядеклараціїсудВерховна Рада
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