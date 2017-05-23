Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Квоти з відстрочкою: російську мову лишають в ефірі ще на рік

Вівторок, 23 травня 2017, 14:54

Закон про українську мову на телебаченні набуде чинності через 4 місяці, крім того, ще рік в Україні зможуть знімати і показувати телепродукт російською.

Про це повідомила глава парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вироблений в Україні російськомовний телевізійний продукт буде протягом одного року і 4 місяців зараховуватися в україномовну квоту для телеканалів.

"Закон (про квоти на українському телебаченні – ред.) після підписання набуде чинності через 4 місяці. Але протягом року вироблені в Україні програми можуть зараховуватися в українську квоту, навіть якщо вони російською мовою, щоб канали могли перейти на українську мову", - пояснила Сюмар.

При цьому політик підкреслила, що мова йде не про російський продукт, а лише про зроблений в Україні російськомовний контент.

Крім того, зазначила вона, закон передбачає, що всі фільми іноземною мовою в Україні повинні бути дубльовані або озвучені державною мовою, за винятком радянських фільмів. Таким чином, ці фільми не будуть перекладати українською, проте їх не будуть зараховувати в україномовну квоту для телеканалів.

Сюмар заявила також, що на деяких депутатів перед голосуванням за закон про квоти на українському телебаченні намагалися чинити тиск. За її словами, деякі парламентарії отримували смс-повідомлення із закликами не голосувати за цю ініціативу.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада прийняла закон про те, що не менше 75% контенту телекомпанії мають транслювати українською мовою.

Теми: телебаченнязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: