Квоти з відстрочкою: російську мову лишають в ефірі ще на рік

Закон про українську мову на телебаченні набуде чинності через 4 місяці, крім того, ще рік в Україні зможуть знімати і показувати телепродукт російською.

Про це повідомила глава парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вироблений в Україні російськомовний телевізійний продукт буде протягом одного року і 4 місяців зараховуватися в україномовну квоту для телеканалів.

"Закон (про квоти на українському телебаченні – ред.) після підписання набуде чинності через 4 місяці. Але протягом року вироблені в Україні програми можуть зараховуватися в українську квоту, навіть якщо вони російською мовою, щоб канали могли перейти на українську мову", - пояснила Сюмар.

При цьому політик підкреслила, що мова йде не про російський продукт, а лише про зроблений в Україні російськомовний контент.

Крім того, зазначила вона, закон передбачає, що всі фільми іноземною мовою в Україні повинні бути дубльовані або озвучені державною мовою, за винятком радянських фільмів. Таким чином, ці фільми не будуть перекладати українською, проте їх не будуть зараховувати в україномовну квоту для телеканалів.

Сюмар заявила також, що на деяких депутатів перед голосуванням за закон про квоти на українському телебаченні намагалися чинити тиск. За її словами, деякі парламентарії отримували смс-повідомлення із закликами не голосувати за цю ініціативу.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада прийняла закон про те, що не менше 75% контенту телекомпанії мають транслювати українською мовою.