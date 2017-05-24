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Жебрівський пообіцяв відновити будинки в Авдіївці до липня

Середа, 24 травня 2017, 01:53

В Авдіївці відновлять всі пошкоджені в ході бойових дій будинки до кінця червня.

Про це повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Спільна робоча група ВЦА і ДСНС працює в Авдіївці і координує роботи із відновлення пошкоджених окупантами будинків. До кінця червня в усіх пошкоджених за час війни будинках Авдіївки мають бути перекриті дахи, засклені вікна, укріплені та відновлені стіни", - зазначив він.

Жебрівський додав, що станом на 23 травня був засклений будинок по вул. Сапронова, де в результаті обстрілів 13 травня загинули 4 людей. Залишилося перекрити дах будинку.

Також вставили вікна та двері в квартирі по вул. Воробйова, де разом з бабусею буде жити 4-річна дочка загиблих.

Теми: АвдіївкаЖебрівський
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