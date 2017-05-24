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У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального

Середа, 24 травня 2017, 05:27

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила про підвищення рівня терористичної загрози в країні з нинішнього "серйозного" до максимального "критичного", що означає безпосередню загрозу теракту.

Про це повідомляє ВВС.

Рівень терористичної загрози встановлюється Об'єднаним центром аналізу тероризму, куди входять експерти зі складу поліції, розвідслужб і інших силових структур.

"За їхньою оцінкою, ймовірність нападу не просто залишається високою, але наступний напад може бути неминучим", - заявила Мей.

За її словами, не можна виключити можливість того, що в країні є ціла група людей, причетних до теракту в Манчестері.

Прем'єр також пообіцяла, що до патрулювання вулиць британських міст тепер підключиться армія. Додатково будуть охоронятися будуть всі ключові об'єкти інфраструктури та туристичні визначні пам'ятки по всій країні.

За словами Мей, вона не хоче, щоб люди панікували або відчували "зайву тривожність", проте підвищення рівня загрози до максимального є "пропорційним і логічним рішенням".

Рівень терористичної загрози в Британії підвищувався до максимального лише двічі: в 2006, коли спецслужби намагалися запобігти план вибуху трансатлантичних рейсів за допомогою рідких бомб, і в 2007, в ході розшуку чоловіка, який намагався підірвати нічний клуб в Лондоні, а потім напав на аеропорт Глазго.

Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення.

Теми: Велика Британіятероризм
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