В Британии повысили уровень террористической угрозы до максимального

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего "серьезного" до максимального "критического", что означает непосредственную угрозу теракта.

Об этом сообщает ВВС.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

"По их оценке, вероятность нападения не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным", - заявила Мэй.

По ее словам, нельзя исключить возможность того, что в стране есть целая группа людей, причастных к теракту в Манчестере.

Премьер также пообещала, что к патрулированию улиц британских городов теперь подключится армия. Дополнительно будут охраняться будут все ключевые объекты инфраструктуры и туристические достопримечательности по всей стране.

По словам Мэй, она не хочет, чтобы люди паниковали или чувствовали "излишнюю тревожность", однако повышение уровня угрозы до максимального является "пропорциональным и логичным решением".

Уровень террористической угрозы в Британии повышался до максимального лишь дважды: в 2006, когда спецслужбы пытались предотвратить план взрыва трансатлантических рейсов при помощи жидких бомб, и в 2007, в ходе розыска мужчины, пытавшегося взорвать ночной клуб в Лондоне, а затем напавшего на аэропорт Глазго.

Как известно, вечером 22 мая на Manchester Arena, самом большом крытом стадионе в Европе, произошел взрыв после концерта Арианы Гранде. 22 человека умерли и по меньшей мере 59 человек получили ранения.