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В Раду надійшло подання на зняття недоторканності з Бобова

Середа, 24 травня 2017, 12:50

До Верховної Ради надійшло подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа від партії "Відродження" Геннадія Бобова.

Про це у Твіттері повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

"Надійшло подання від Генпрокурора на зняття недоторканності з Геннадія Бобова. Передав до регламентного комітету", - написав він.

Як відомо, 19 травня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.

Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Бобов заявив, що всі звинувачення проти нього безпідставні.

Українська правда

Теми: Верховна Радапрокуратура
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