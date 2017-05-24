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В Раду поступило представление на снятие неприкосновенности с Бобова

Среда, 24 мая 2017, 12:50

В Верховную Раду поступило представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от партии "Видродження" Геннадия Бобова.

Об этом в Твиттере сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Поступило представление от генпрокурора на снятие неприкосновенности с Геннадия Бобова. Передал в регламентный комитет", - написал он.

Как известно, 19 мая 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия) подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобовая - в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ( "Народный фронт") - в незаконном обогащении.

Однако позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Бобов заявил, что все обвинения против него безосновательны.

Украинская правда

Темы: Верховная Радапрокуратура
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