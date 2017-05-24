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НАБУ возбудило дело о вмешательстве ГПУ в работу бюро

Среда, 24 мая 2017, 16:50

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о законодательных нюансах, которые могут помешать ГПУ довести до суда расследование против его первого заместителя Гизо Углави.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде в среду.

По словам главы бюро, Углаву зря обвиняют в незаконном занятии должности из-за гражданство другой страны и уклонении от уплаты налогов.

"Даже поверхностный анализ законодательства, к сожалению Генпрокуратура этим себя не обременяет, показывает, что гражданство Грузии утрачивается с момента получения гражданства другого государства", - сообщил Сытник.

Поэтому, продолжил глава НАБУ, на момент назначения его заместитель был только гражданином Украины, и претензия ГПУ к нему беспочвенна.

Также, по словам Сытника, Углава не мог уклоняться от уплаты налогов по нескольким причинам – во-первых, еще не истек срок уплаты, во-вторых, сумма 600 тысяч гривен не является достаточной для открытия уголовного производства.

"Это умышленные преступные действия, направленные на давление на ту личность, которая причастна к определенным расследованиям... И это как-то очень синхронно происходит после того, как некий подозреваемый начал кричать, что кто-то из грузинской мафии причастен к расследованию дела в отношении него. Как говорят: Совпадение? Не думаю!" – отметил Сытник, намекая на дело НАБУ против экс-нардепа Николая Мартыненко.

Директор бюро сообщил, что в среду НАБУ зарегистрировало встречное "уголовное производство по факту вмешательства в работу работника правоохранительного органа" со стороны Генеральной прокуратуры.

Как известно, Генпрокуратура проводит расследование в отношении первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углави по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.

Сам Углава считает это уголовное производство давлением на бюро.

20 апреля детективы НАБУ задержали экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в злоупотреблениях во время выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАБУГенпрокуратураСытник
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