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Боевики обстреляли Авдеевку из "Градов" - полиция

Среда, 24 мая 2017, 23:15

В среду вечером пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку, в результате артобстрела повреждены четыре дома по улице Чернышевского.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пострадавших среди мирного населения нет.

Согласно информации, обстрел произошел около 20.10.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований обладатели указанных домов покинули свои жилища и уже длительное время живут в более безопасных районах города", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: Авдеевкаполиция
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