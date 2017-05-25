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У экс-главы киевской налоговой изъяли $1 млн и 250 тыс. евро

Четверг, 25 мая 2017, 13:05

У бывшего заместителя начальника Государственной налоговой службы, бывшего начальника ГНС Киева Олега Низенко, который еще в 2014 году бежал в Испанию, нашли около $1 млн и 250 тысяч евро, а также золото и картины.

Об этом в Facebook в комментарии под своим постом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, у Низенко кроме денег изъяли 15 картин, 5 икон, 2 кг золота, авто и другие ценности.

 
 

Как известно, в среду, 24 мая, в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев. Вечером Печерский суд отпустил под залог двоих из них. 

Украинская правда

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Темы: Аваков
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