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Кабмін переніс співбесіди двох кандидатів на аудитора НАБУ

Четвер, 25 травня 2017, 16:42

Кабінет міністрів переніс заплановані на четвер, 25 травня, співбесіди з двома кандидатами на аудиторів Національного антикорупційного бюро України від уряду.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Особисте спілкування претендентів на посаду є процедурною вимогою проведення співбесіди, а неможливість діалогу з особистих причин кандидатів зумовила ухвалення рішення про перенесення співбесіди на більш пізній термін. Про наступну дату співбесіди буде повідомлено додатково", - повідомила прес-служба Кабміну.

Як повідомлялося, уряд провів співбесіду з 10 кандидатурами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро від Кабміну.

Як відомо, уряд має 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, з яких має відібрати найкращого.

Першочергово подавались 16 кандидатур, троє претендентів знялися і не прийшли на засідання робочої групи. Ще один не відповідає заявленим вимогам.

Таким чином залишаються 12 кандидатур: Джованні Кесслер, Роберт Сторч, Віктор Острянський, Сергій Гончаренко, Павло Комірчий, Михайло Буроменський, Олександра Яновська, Аркадій Бущенко, Петрос Клерідес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресану і Марта Борщ.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

У 2017 році має відбутися перший подібний аудит НАБУ.

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