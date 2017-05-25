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Кабмин перенес собеседования двух кандидатов на аудитора НАБУ

Четверг, 25 мая 2017, 16:42

Кабинет министров Украины перенес запланированные на четверг, 25 мая, собеседования с двумя кандидатами на аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, пишет Інтерфакс-Україна.

"Личное общение претендентов на должность является процедурной требованием проведения собеседования, а невозможность диалога по личным причинам кандидатов обусловила принятие решения о переносе собеседования на более поздний срок. О следующей дате собеседования будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-служба Кабмина.

Как сообщалось, правительство провело собеседование с 10 кандидатурами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Кабмина.

Как известно, у правительства есть 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, из которых должны выбрать лучшего.

Первоначально подавались 16 кандидатур, трое претендентов снялись и не пришли на заседание рабочей группы. Еще один не соответствует заявленным требованиям.

Таким образом, остаются 12 кандидатур: Джованни Кесслер, Роберт Сторч, Виктор Острянский, Сергей Гончаренко, Павел Комирчий, Михаил Буроменский, Александра Яновская, Аркадий Бущенко, Петрос Клеридес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресана и Марта Борщ.

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

В 2017 году должен состояться первый подобный аудит НАБУ.

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