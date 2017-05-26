Екс-податківці у суді: Одного відпустили без застави, іншого – за мільйон  

Печерський райсуд Києва відпустив під особисте зобов'язання колишнього начальника Державної податкової інспекції в Шевченківському районі Києва Віктора Башука, затриманого в рамках антикорупційної спецоперації 24 травня.



Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на засіданні в четвер суд відмовився задовольнити клопотання Головної військової прокуратури про обрання йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 200 млн грн.



Після засідання суду військовий прокурор Олександр Климович сказав, що звинувачення прокуратура оскаржуватиме це рішення в Апеляційному суді Києва



Башук сказав журналістам, що загалом задоволений таким рішенням суду, але при цьому взагалі не вважає себе винним, що і має намір доводити в майбутньому.



"Я все життя працював у податковій службі, й мене тепер притягають незрозуміло куди і кажуть, що я винен тільки тому, що там працював. І показують наказ про моє призначення, кажучи, що я винен у тому, що мене призначили", - зазначив він.

Окрім того, суд відмовився заарештовувати й обрав запобіжний захід у вигляді внесення застави на суму 1 млн грн колишньому начальникові Дніпропетровської міської податкової інспекції Андрію Ліпінському, затриманому в результаті антикорупційної операції 24 травня.



На засіданні в четвер суд відхилив клопотання Головної військової прокуратури про арешт Ліпінського на два місяці з можливістю внесення застави в 1 млн грн.



Прокуратура вважає, що своїми діями зазначений громадянин завдав збитків державі на 1 млрд грн, і тому клопотання слідства про запобіжний захід є обґрунтованим.



Сам Ліпінський від коментарів відмовився.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова, екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного, та відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

У той же час екс-глава Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко виявився не готовим до застави в 100 млн грн і отримав 2 місяці арешту.

25 травня суд відпустив з-під варти колишнього заступника начальника харківського облуправління Міністерства доходів і зборів Тетяну Маслову під заставу в 1 мільйон гривень.

Водночас заставу в сумі 5 млн грн призначили колишньому заступнику голови Державної податкової адміністрації в Полтавській області Олександру Лукіну, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці призначили екс-начальнику державної податкової інспекції в Приморському районі Одеси Ользі Фроловій.Однак суд також передбачив для неї можливість внесення застави у майже 3 млн грн.