На Рівненщині вилучено бурштину на 2 млн

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів кримінальної справи правоохоронці Рівненської області вилучили понад 110 кілограмів бурштину на суму 2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

"Сьогодні, 26 травня, на підставі ухвали суду працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції спільно з Рівненською місцевою прокуратурою провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження. Правоохоронці вилучили понад 110 кілограмів бурштину різної фракції, від 20 мм до 50 мм. Вартість вилученого бурштину сягає двох мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 17 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура закінчила досудове розслідування щодо так званої "рівненської бурштинової мафії" на чолі із екс-заступником обласного прокурора.

Раніше, у липні 2016 року, пройшли масові обшуки у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.

Поліція тоді повідомила, що під час обшуків вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.

У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.

Також був затриманий і арештований тодішній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик.

Пізніше Луценко ухвалив рішення про звільнення прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.