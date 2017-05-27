Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ровенщине полиция изъяла янтаря на 2 млн

Суббота, 27 мая 2017, 07:55

Во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела правоохранители Ровенской области изъяли более 110 килограммов янтаря на сумму 2 млн гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 26 мая, на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции совместно с Ровенской местной прокуратурой провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства. Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. стоимость изъятого янтаря достигает двух миллионов гривен", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, 17 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура закончила досудебное расследование по так называемой "ровенской янтарной мафии" во главе с экс-заместителем областного прокурора.

Ранее, в июле 2016 года, прошли массовые обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря.

Полиция тогда сообщила, что во время обысков изъято более 160 тысяч долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

Также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

Позже Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

Темы: янтарьРовенская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
янтарь
Янтарокопатели во время войны стали партизанами - председатель Ровенской ОВА
"Я не имею права выйти и сказать: друзья, бегите". Глава Ровенской области Коваль о вероятности наступления из Беларуси
Янтарекопатели с топорами против СБУшников с пистолетами: ДБР расследует стычку на Ровенщине
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: