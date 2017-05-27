На Ровенщине полиция изъяла янтаря на 2 млн

Во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела правоохранители Ровенской области изъяли более 110 килограммов янтаря на сумму 2 млн гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 26 мая, на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции совместно с Ровенской местной прокуратурой провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства. Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. стоимость изъятого янтаря достигает двух миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура закончила досудебное расследование по так называемой "ровенской янтарной мафии" во главе с экс-заместителем областного прокурора.

Ранее, в июле 2016 года, прошли массовые обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря.

Полиция тогда сообщила, что во время обысков изъято более 160 тысяч долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

Также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

Позже Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.