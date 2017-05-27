ДПСУ: Усі контрольно-пропускні пункти працюють у штатному режимі

Станом на ранок 27 травня усі КПВВ у зоні проведення АТО на лінії розмежування працюють у штатному режимі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду зранку у суботу на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/180; "Мар’їнка" – 150/150; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 50/30.

Пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби.

Як відомо, 24 травня контрольний пункт в'їзду/виїзду в Донецькій області "Мар’їнка" відновив роботу після обстрілу бойовиками ОРДО.

КПВВ "Гнутове" 19 травня не працював через те, що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу с.Пищевик Донецької області.