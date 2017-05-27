ГПСУ: Все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме
Суббота, 27 мая 2017, 11:27
По состоянию на утро 27 мая все КПВВ в зоне проведения АТО на линии разграничения работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным ГПСУ, в контрольных пунктах въезда-выезда утром в субботу на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/180; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 50/30.
Пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток.
Как известно, 24 мая контрольный пункт въезда/выезда в Донецкой области "Марьинка" возобновил работу после обстрела боевиками ОРДО.
КПВВ "Гнутово" 19 мая не работал в связи с тем, что боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту вблизи с.Пищевик Донецкой области.