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Ремонтників зруйнованих будинків в Авдіївці обрали незаконно – поліція

Субота, 27 травня 2017, 21:47
Ремонтників зруйнованих будинків в Авдіївці обрали незаконно – поліція

Поліція Донеччини звинувачує 7 членів тендерного комітету одного з комунальних підприємств Авдіївської міськради на чолі з керівником у підробці протоколів торгів та незаконному обранні переможців.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, в результаті їхніх дій близько мільйона гривень бюджетних коштів на ремонт зруйнованих будинків у прифронтовому місті отримали компанії, що не мають ліцензії на проведення будівельних робіт.

Під час моніторингу тендерів в системі "Прозорро" співробітники Управління захисту економіки в  Донецькій області ДЗЕ Нацполіції України спільно з працівниками Авдіївського відділення поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області виявили порушення закону "Про державні закупівлі".

Поліцейські звернули увагу на те, що двічі поспіль конкурсні торги виграють два одні й ті самі підприємства. Під час перевірки виявилося, що ці компанії взагалі не мали бути допущені до тендеру, оскільки не мають відповідної кваліфікації для проведення робіт.

Члени тендерної комісії, які мали дискваліфікувати учасників, натомість внесли у протоколи завідомо неправдиві дані про наявність у конкурсантів відповідної ліцензії та обрали їх переможцями. При цьому іншим кандидатам, які мали необхідні дозволи, було відмовлено.

У подальшому тендерним комітетом з ними було укладено договори щодо капітального ремонту покрівель будинків в Авдіївці на суму 880 тисяч гривень. В результаті понівечені обстрілами бойовиків дахи будинків за державний кошт ремонтував підрядник без права здійснювати таку діяльність.

Наразі посадовим особам тендерного комітету КП Авдіївської міськради оголошено про підозру за ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України. Матеріали направлені в суд.

Такі дії караються штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теми: Авдіївка
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