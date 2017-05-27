Ремонтников разрушенных домов в Авдеевке выбрали незаконно - полиция

Полиция Донецкой области обвиняет 7 членов тендерного комитета одного из коммунальных предприятий Авдеевского горсовета во главе с руководителем в подделке протоколов торгов и незаконном избрании победителей.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате их действий около миллиона гривен бюджетных средств на ремонт разрушенных домов в прифронтовом городе получили компании, не имеющие лицензии на проведение строительных работ.

Во время мониторинга тендеров в системе "Прозорро" сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно с работниками Авдеевского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области выявили нарушения закона "О государственных закупках".

Полицейские обратили внимание на то, что дважды подряд конкурсные торги выигрывают два тех же предприятия. Во время проверки оказалось, что эти компании вообще не должны быть допущены к тендеру, поскольку не имеют соответствующей квалификации для проведения работ.

Члены тендерной комиссии, которые должны дисквалифицировать участников, внесли в протоколы заведомо ложные сведения о наличии у конкурсантов соответствующей лицензии и выбрали их победителями. При этом другим кандидатам, которые имели необходимые разрешения, было отказано.

В дальнейшем тендерным комитетом с ними были заключены договоры по капитальному ремонту кровель домов в Авдеевке на сумму 880 тысяч гривен. В результате поврежденные обстрелами боевиков крыши домов за государственный счет ремонтировал подрядчик без права осуществлять такую ​​деятельность.

Сейчас должностным лицам тендерного комитета КП Авдеевского горсовета объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд.

Такие действия наказываются штрафом до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.