У Міноборони підтвердили 8 постраждалих у Красногорівці й 8 бійців в АТО
Неділя, 28 травня 2017, 13:38
За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, 8 бійців отримали поранення та травми.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"Внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ не було, 8 військовослужбовців зазнали травм і поранень", - сказав він.
Мотузяник також підтвердив попередню інформацію про те, що внаслідок обстрілу Красногорівки бойовиками в неділю зранку поранення та травми отримали 8 місцевих мешканців.
"Наразі відомо про пошкодження 7 житлових будинків, школи та лікарні. Сталося кілька пожеж, які вдалося загасити", - додав він.
Українська правда