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В Минобороны подтвердили 8 пострадавших в Красногоровке и 8 бойцов в АТО

Воскресенье, 28 мая 2017, 13:38
В Минобороны подтвердили 8 пострадавших в Красногоровке и 8 бойцов в АТО

За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, 8 бойцов получили ранения и травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, 8 военнослужащих получили травмы и ранения", - сказал он.

Мотузяник также подтвердил предварительную информацию о том, что в результате обстрела Красногоровки боевиками в воскресенье утром ранения и травмы получили 8 местных жителей.

"Сейчас известно о повреждении 7 жилых домов, школы и больницы. Произошло несколько пожаров, которые удалось потушить", - добавил он.

Украинская правда

Темы: АТО
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