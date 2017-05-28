Аброськін: Порядок у Красногорівці охоронятиме КОРД

До Красногорівки для охорони порядку та надання допомоги громадянам направлено спецпідрозділ поліції КОРД.

Про це 28 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"У Красногорівку мною для надання допомоги громадянам та для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адмінбудівель направлений спецпідрозділ КОРД. У місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції та військових", - повідомив він.

В облуправлінні поліції повідомили, що спецназівці нестимуть службу з охорони громадського порядку, евакуювати людей на бронетехніці у разі необхідності, здійснювати антитерористичні заходи, пише Інтерфакс-Україна.

"Внаслідок обстрілу 28 травня поранено трьох мирних жителів - двох жінок та чоловіка. Одна з постраждалих з осколковим пораненням голови перебуває у лікарні м.Курахове, іншим надали медичну допомогу. В результаті обстрілу пошкоджено 42 будівлі, в тому числі значних руйнувань зазнали лікарня і школа №2, 3 автомобілі "швидкої", водовід по вул. Бєлінського, каналізація по вул. Хмельницького та електролінія. Під вогонь потрапили близько десятка вулиць. Повідомлення про пошкодження будинків мирних жителів продовжують надходити", - зазначили у поліції.

За даними Нацполіціі, станом на 18:00 обстрілів у місті немає. Поліція несе службу у посиленому режимі, додатково задіяно понад 130 правоохоронців. Для збереження майна під цілодобову охорону взято пошкоджені школу та лікарню.

Вулиці патрулюють піші та мобільні наряди. Окрема слідчо-оперативна група працює над документуванням наслідків теракту. Також створено 2 додаткових мобільних блокпоста, які чергують на в'їздах-виїздах з міста.

Як відомо, внаслідок обстрілу Красногоровки вісім місцевих жителів отримали поранення і травми. Через пошкодження водоводу велика частина міста залишилися без води. Пошкоджено також міську каналізацію. Внаслідок обстрілу було зруйновано лікарню, школу та приватні будинки.

За даними штабу АТО, під час обстрілу Красногорівки бойовики застосували систему реактивного залпового вогню.

Ввечері 28 травня водопостачання у Красногорівці було повністю відновлено.

Українська правда