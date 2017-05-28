Аброськин: Порядок в Красногоровке будет охранять КОРД

В Красногоровку для охраны порядка и оказания помощи гражданам направлено спецподразделение полиции КОРД.

Об этом 28 мая сообщил глава облуправления Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

"В Красногоровку мной для оказания помощи гражданам и для усиления охраны общественного порядка и разрушенных админзданий направлено спецподразделение КОРД. В городе среди населения паники нет. Ситуация полностью под контролем полиции и военных", - сообщил он.

В облуправлении полиции сообщили, что спецназовцы будут нести службу по охране общественного порядка, эвакуировать людей на бронетехнике в случае необходимости, осуществлять антитеррористические мероприятия.

"В результате обстрела 28 мая ранены трое мирных жителей - две женщины и мужчина. Одна из пострадавших с осколочным ранением головы находится в больнице г.Курахово, другим оказана медицинская помощь. В результате обстрелов повреждены 42 здания, в том числе значительные разрушения получили больница и школа №2, 3 автомобиля "скорой помощи", водопровод по ул. Белинского, канализация по ул. Б.Хмельницкого и электролиния. Под огонь попали около десятка улиц. Сообщение о повреждении домов мирных жителей продолжают поступать", - отметили в полиции.

По данным Нацполиции, по состоянию на 18:00 обстрелов в городе нет. Полиция несет службу в усиленном режиме, дополнительно задействовано более 130 правоохранителей. Для сохранности имущества под круглосуточную охрану взяты поврежденные школа и больница.



Улицы патрулируют пешие и мобильные наряды. Отдельная следственно-оперативная группа работает на документирование последствий теракта. Также создано 2 дополнительных мобильных блокпоста, которые дежурят на въездах-выездах из города.

Как известно, в результате обстрела Красногоровки 8 местных жителей получили ранения и травмы. Из-за повреждения водовода большая часть города осталась без воды. Повреждена также городская канализацию. В результате обстрела частично разрушена больница, школа и частные дома.

По данным штаба АТО, во время обстрела Красногоровки боевики применили систему реактивного залпового огня.

Вечером 28 мая водоснабжение в Красногоровке было полностью восстановлено.

Украинская правда