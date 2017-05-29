Северная Корея осуществила запуск неидентифицированной ракеты

Северная Корея осуществила запуск в восточном направлении неидентифицированной ракеты

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных пишет Reuters.

Запуск осуществлен в понедельник из восточного региона Вонсан.

О запуске было немедленно сообщено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который созвал заседание Совета национальной безопасности, говорится в заявлении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.

Агенство Associated Press также, ссылаясь на южнокорейских военных, сообщает, что вероятно это была баллистическая ракета типа Scud. Она пролетела около 450 км. По данным японского правительства ракета упала в исключительной морской экономической зоне Японии.

Как сообщает AFP, в США подтвердили, что КНДР запустила ракету малой дальности.

#BREAKING US confirms North Korea launched short-range ballistic missile — AFP news agency (@AFP) May 28, 2017

Как сообщалось, 21 мая Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан. Местная пресса на следующий день заявила, что новые испытания баллистической ракеты средней дальности были успешными.

В связи с этим США отправили еще один авианосец к берегам Корейского полуострова.

Впоследствии США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея - это мировая проблема, которая будет решена.