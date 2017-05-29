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Президент ПА НАТО: РФ должна вернуться к официально признанным границам

Понедельник, 29 мая 2017, 05:28
В апреле 2017 председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли встречался с президентом Порошенко в Киеве
АПУ

Россия должна вернуться к официально признанным границам.

Об этом в интервью агентству "IPN" заявил президент ПА НАТО Паоло Алли, пишет Грузия online.

Как отметил президент ПА НАТО, тот факт, что сессия Парламентской ассамблеи альянса проводится в Тбилиси, очень важен и символичен. По его словам, это означает, что НАТО и Парламентская ассамблея НАТО твердо поддерживают Грузию и евроатлантические устремления Грузии. По оценке Паоло Алли, те события и процессы, которые происходят в регионе, важны для западных стран.

"Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран – то, что происходит в регионе важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех. Соответственно, наш мессидж в том, что мы поддерживаем Грузию и ее территориальную целостность. Россия должна вернуться к официально признанным границам. Мы твердо привержены защищать и поддерживать Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений", - заявил Алли.

Как сообщалось, в ходе заседания ПА НАТО в Тбилиси Украина передала вице-президенту организации и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Темы: НАТОРосcияГрузия
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