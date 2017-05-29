Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фігурантів мукачівської перестрілки з ПС відпустили на поруки

Понеділок, 29 травня 2017, 12:49
Фігурантів мукачівської перестрілки з ПС відпустили на поруки
Fb Alla Hayatova

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судять у "мукачівській справі".

Їх узяли на поруки народний депутат Михайло Головко та мер міста Сколе Володимир Москаль, повідомляють активісти Роман Бухтояров та Алла Хаятова у Facebook.

Прокурори просили продовжити термін тримання під вартою, проте фігурантів справи звільнили просто в залі суду.

Під судом проходив мітинг на підтримку затриманих.

Наступне судове засідання відбудеться 8-9 червня.

Хаятова називає незаконним утримання під вартою хлопців із "Правого сектора".

Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда. У результаті сутички були поранені та вбиті.

ТСК визнала винними у цих подіями усі сторони конфлікту. На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачують у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.

На минулому засіданні прокурор вручив підозрюваним змінене звинувачення, в якому вже немає ст. 258 Кримінального кодексу України ("терористичний акт"), зазначає "Укрінформ".

"Українська правда" у Threads

Теми: МукачевеПравий секторконтрабандасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мукачеве
У замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб
У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб
У центрі Мукачева демонтували радянський монумент
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: