Фигурантов мукачевской перестрелки из ПС отпустили на поруки
Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области отпустил на поруки четверых бойцов "Правого сектора", которых судят по "мукачевскому делу".
Их взяли на поруки народный депутат Михаил Головко и мэр города Сколе Владимир Москаль, сообщают активисты Роман Бухтояров та Алла Хаятова в Facebook.
Прокуроры просили продлить срок содержания под стражей, однако фигурантов дела освободили прямо в зале суда.
Под судом проходил митинг в поддержку задержанных.
Следующее судебное заседание состоится 8-9 июня.
Хаятова называет незаконным содержание под стражей парней из "Правого сектора".
Как известно, 11 июля 2015 года в городе Мукачево произошло вооруженное столкновение между бойцами "Правого сектора" и людьми из окружения нардепа Михаила Ланё. Поводом для конфликта якобы стала контрабанда. В результате столкновения были раненные и убитые.
ВСК признала виновными в этих событиями все стороны конфликта. На скамье подсудимых оказались члены "Правого сектора", их обвиняют в бандитизме, незаконном хранении оружия, перекрытии путей, причинении тяжелых телесных повреждений и т.п.
На прошлом заседании прокурор вручил подозреваемым измененное обвинение, в котором уже нет ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("террористический акт"), отмечает "Укринформ".