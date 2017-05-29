Суд у справі Януковича не захотів переносити засідання

Оболонський районний суд Києва відмовився захисту екс-президента Віктора Януковича перенести підготовче судове засідання у справі про його держзраду.

Про це повідомляє у понеділок кореспондент УП з судової зали.

Адвокати Януковича просили суд перенести засідання, тому що поспішають на інше засідання в апеляційний суд, де вимагають змінити місце розгляду справи на будь-який інший районний суд.

"В апеляційному суді призначено слухання нашої скарги, ми надаємо суду клопотання про зміну підслідності цього клопотання", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

У свою чергу прокурор державного обвинувачення Руслан Кравченко обурився, що адвокати вже двічі не з'являлися на засідання цієї апеляції і спеціально затягують час.

"Сторона захисту все робить для затягування. Сторона захисту двічі вже не з'являлася в апеляційний суд, я з'являвся на ці засідання, чомусь сторони захисту там не було", - сказав прокурор.

Після цього суддя погодився з прокурорами та оголосив перерву лише до 14.00.

"Ухвалою вищого спеціалізованого суду вам вже було відмовлено у зміні місця підслідності. Суд не розуміє, чому захист повинен переривати засідання суду... Якщо ви пропустите засідання втретє - нічого не станеться", - сказав суддя Владислав Дев'ятко.

Як відомо, 4 травня 2017 року Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників екс-президента, дозволивши йому участь по відеозв'язку. Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву їхнього підопічного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

В заяві зокрема стверджується, що Янукович не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Як відомо, державне обвинувачення просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

У справі фігурують заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до президента РФ Володимира Путіна і Ради Федерації РФ ввести війська Російської Федерації в Україну.

До Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.



У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Роман Кравець, УП