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Суд по делу Януковича не захотел переносить заседание

Понедельник, 29 мая 2017, 13:35

Оболонский районный суд Киева отказался защиты экс-президента Виктора Януковича перенести подготовительное судебное заседание по делу о его госизмене.

Об этом сообщает в понедельник корреспондент УП из зала.

Адвокаты Януковича просили суд перенести заседание, потому что спешат на другое заседание в апелляционный суд, где требуют изменить место рассмотрения дела на любой другой районный суд.

"В апелляционном суде назначено слушания нашей жалобы, мы предоставляем суд ходатайство об изменении подследственности данного ходатайства", - отметил адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь прокурор государственного обвинения Руслан Кравченко возмутился, что адвокаты уже дважды не являлись на заседания этой апелляции и специально затягивают время.

"Сторона защиты все делает для затягивания. Сторона защиты дважды уже появлялась в апелляционный суд, я появлялся на эти заседания, почему то стороны защиты там не было", - сказал прокурор.

После этого судья согласился с прокурорами и объявил перерыв только до 14.00.

"Постановлением высшего специализированного суда вам уже было отказано в изменении места подследственности. Суд не понимает, почему защита должна прерывать заседание суда... Если вы пропустите заседание третий раз – ничего не произойдет", - сказал судья Владислав Девятко.

Как известно, 4 мая 2017 районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников экс-президента, позволив ему участие по видеосвязи. Оболонский райсуд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом.

29 мая на заседании суда адвокаты зачитали заявление их подопечного, в которой сказано, что Янукович хочет принять участие в суде, но на своих условиях.

В заявлении в частности говорится, что Янукович не получал ни одного вызова с Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцию с Ростовского областного суда РФ.

Как известно, государственное обвинение просит приговорить Януковича к пожизненному заключению.

В деле фигурируют заявления Януковича с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину и Совета Федерации РФ ввести войска Российской Федерации в Украину.

К Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Роман Кравец, УП

Темы: Януковичсуд
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