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ОБСЄ підтвердила обстріли Красногорівки з важкої артилерії

Вівторок, 30 травня 2017, 10:10

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії зафіксували після обстрілів 25 травня у місті Красногорівка Донецької області вирви від 152 та 122 мм снарядів.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому 29 травня ввечері. 

"26 травня СММ зафіксувала 5 свіжих місць вогневого ураження (на деяких з них виявлено численні вирви) у підконтрольній урядові Красногорівці (21 км на захід від Донецька). Приблизно за 30 м на північ від лікарні в Красногорівці спостерігачі бачили свіжу вирву (діаметром 4 м та завглибшки 2 м), яка, за їхніми оцінками, утворилася від розриву артилерійського снаряда калібру 152 мм, випущеного зі східно-південного сходу. Члени патруля Місії помітили, що з північного боку будівлі лікарні усі вікна були розбиті", - йдеться у звіті.

Окрім того, Місія зафіксувала вирви від 152-мм артилерії поблизу будівель на вулицях. Студентській, 9/2 та Ломоносова, 53. Також патруль зафіксував у місті 5 вирв, які утворилися від розривів артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Як повідомлялося, 25 травня, за даними начальника Національної поліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, бойовики так званої "ДНР" обстріляли житловий район у Красногорівці з "Градів".

СЦКК повідомив, що увечері 25 травня бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки з забороненої мінськими домовленостями зброї.

Теми: Донбас
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