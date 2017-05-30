ОБСЕ подтвердила обстрелы Красногоровки из тяжелой артиллерии

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии зафиксировали после обстрелов 25 мая в городе Красногоровка Донецкой области воронки от 152 и 122 мм снарядов.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном 29 мая вечером.

"26 мая СММ зафиксировала 5 свежих мест огневого поражения (на некоторых из них обнаружены многочисленные воронки) в подконтрольной правительству Красногоровке (21 км к западу от Донецка). Примерно в 30 м на север от больницы в Красногоровке наблюдатели видели свежую воронку (диаметром 4 м и глубиной 2 м), которая, по их оценкам, образовалась от разрыва артиллерийского снаряда калибра 152 мм, выпущенного из восточно-юго-востока. Члены патруля Миссии заметили, что с северной стороны здания больницы все окна были разбиты", - говорится в отчете.

Кроме того, Миссия зафиксировала воронки от 152-мм артиллерии вблизи зданий на улицах Студенческой, 9/2 и Ломоносова, 53. Также патруль зафиксировал в городе 5 воронок, которые образовались от разрывов артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Как сообщалось, 25 мая, по данным начальника Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, боевики так называемой "ДНР" обстреляли жилой район в Красногоровке из "Градов".

СЦКК сообщил, что вечером 25 мая боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки с запрещенного минскими договоренностями оружия.