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Член НАЗК звинуватив Корчак у перевищенні повноважень

Вівторок, 30 травня 2017, 10:46

Член НАЗК Руслан Рябошапка стверджує, що голова агентства Наталія Корчак порушила закон "Про запобігання корупції", а також перевищила службові повноваження.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Голова НАЗК із порушенням Закону України "Про запобігання корупції", Регламенту НАЗК одноосібно затвердила Інструкцію про порядок ведення діловодства. Чому одноосібно - тому що Інструкцією членів Агентства позбавлено права підписувати будь-які листи. Натомість керівникам департаментів - таке право надається, хоча це суперечить Регламенту НАЗК", - написав антикорупціонер.

За словами Рябошапки, управління агентством здійснюється шляхом видання "окремих доручень", якими голова НАЗК роздає вказівки керівникам департаментів. При цьому, каже він, Корчак "не має ані компетенції, ані найменшого розуміння сфер, у які вона втручається".

"Незгодні караються позбавленням премій, надуманими дисциплінарними провадженнями і погрозами звільнення. Ви досі думаєте, що проблема НАЗК у колегіальності?", - резюмує член антикорупційної агенції.

Рябошапка показав листа, якого написав голові НАЗК. В ньому він попереджає Корчак, що її дії – це перевищення службових повноважень, яке тягне за собою відповідальність.

 

"Українська правда" звернулася до Наталії Корчак та її прес-служби за коментарем.

Як повідомлялося, наприкінці березня Рябошапка заявляв, що Наталія Корчак вичерпала свій потенціал на посаді голови відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня збігав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому спростовувала.

Українська правда

Теми: НАЗКзаконодавство
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