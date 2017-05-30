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Член НАПК обвинил Корчак в превышении полномочий

Вторник, 30 мая 2017, 10:46

Член НАПК Руслан Рябошапка утверждает, что глава агентства Наталья Корчак нарушила закон "О предотвращении коррупции", а также превысила служебные полномочия.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Глава НАПК с нарушением Закона Украины "О предотвращении коррупции", Регламента НАПК единолично утвердила Инструкцию о порядке ведения делопроизводства. Почему единолично - потому что Инструкцией члены Агентства лишаются права подписывать любые письма. Зато руководителям департаментов - такое право предоставляется, хотя это противоречит Регламенту НАПК", - написал антикоррупционер.

По словам Рябошапки, управление агентством осуществляется путем издания "отдельных поручений", которыми глава НАПК раздает указания руководителям департаментов. При этом, говорит он, Корчак "не имеет ни компетенции, ни малейшего понимания сфер, в которые она вмешивается".

"Несогласные наказываются лишением премий, надуманными дисциплинарными производствами и угрозами увольнения. Вы до сих пор думаете, что проблема НАПК в коллегиальности?", - резюмирует член антикоррупционного агентства.

Рябошапка показал письмо, которое написал главе НАПК. В нем он предупреждает Корчак, что ее действия – это превышение служебных полномочий, которое влечет за собой ответственность.

 

"Украинская правда" обратилась к Натальи Корчак и ее пресс-службе за комментарием.

Как сообщалось, в конце марта Рябошапка заявлял, что Наталья Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом опровергала.

Украинская правда

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Темы: НАПКзаконодательство
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