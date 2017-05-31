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Ситник розкритикував процедуру призначення аудитора НАБУ у ВР

Середа, 31 травня 2017, 13:03

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що скандал із призначенням аудитора НАБУ від Верховної Ради виник через недосконалість процедури відбору.

Про це він розповів 20 травня, йдеться у матеріалі "Один день з Артемом Ситником. Як голова НАБУ полює на велику рибу".

"На ньому (Найджелі Брауну – ред.) такого бейджика ("креатура Порошенка" – ред.) не було, наскільки я знаю. Мене дуже часто запитують, чому так відбулося, що був такий скандал. Моя думка, що скандал був не через якесь прізвище, а через те, що процедура була якась непрозора і трохи неправильна, що були такі спроби призначити цього аудитора. Тому й була така реакція. Бо був конкурс, подавалися люди, був переможець цього конкурсу. Його рекомендували проголосувати в залі", - сказав очільник НАБУ.

Ситник наголосив, що головним у процесі аудиту НАБУ – легітимність рішення.

"Ми не говоримо, що ідеально робимо свою роботу. Я впевнений, що, можливо, якісь зауваження в ході аудиту будуть. Питання стоїть не тільки для нас, а взагалі для всієї антикорупційної реформи – щоб висновок цього аудиту, чи негативний, чи позитивний, – щоб цей висновок був легітимним, щоб не було сумнівів в об'єктивності цього висновку. А якщо, вибачте, заходить людина і не може пояснити, звідки вона взялася, але вже знає, що у нас все погано – ну…" – не договорив він.

Щодо можливості своєї відставки директор НАБУ заявив:

"Як це можна взагалі виключити? Негативний висновок аудиту, відставку? Можливо, взагалі приймуть закон і ліквідують, як у Румунії. Конституційний Суд визнав неконституційним їхнє агентство з доброчесності – і ліквідували. Я навіть не виключаю, що й у нас таке може бути. Що в Конституційний Суд звернуться з конституційним позовом: "Прошу визнати закон про НАБУ неконституційним". Таких варіантів дуже багато", - сказав він.

Як відомо, відхилений Радою кандидат в аудитори НАБУ Найджел Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро.

Брауна називають креатурою Адміністрації президента.

26 травня Кабінет міністрів обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.

Українська правда

Теми: СитникВерховна РадаНАБУ
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